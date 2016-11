Lo sapevi che gli occhi verdi-marroni sono i più diffusi in Italia? E non è tutto: sono anche responsabili di essere la tipologia di sguardo più sensuale di tutti i tempi!

Hai degli occhi di questo colore e sei alla ricerca del trucco occhi verdi marroni giusto per valorizzarli? Nessun problema! Qualche tempo fa ho parlato con il make up artist Fabio Maini (qui ti ho raccontato tutto della mia seduta make up con lui e YSL) che mi ha dato qualche consiglio utile su come truccarli al meglio e… oggi voglio condividere tutto con te!

Pronta a scoprire tutto, ma proprio tutto, sul trucco occhi verdi marroni? Bene allora partiamo con 2 consigli che sicuramente ti cambieranno la vita!

1. Fai la tua scelta. Scegli sempre tra occhi e labbra, non puoi truccare in modo pesante entrambi, il risultato sarebbe da circo! Ti consiglio di esaltare i tuoi occhi giocando con gli ombretti. Ne trovi di fantastici e ad un prezzo mini negli store Kiko mentre, se hai dei gusti più raffinati, prova quelli firmati Diego dalla Palma.

2. Colori. Prima di parlare di make up e colore di ombretto pensiamo a te: di che colore sono le tue sopracciglia? E i tuoi capelli? Per far risaltare al meglio gli occhi di questo colore scurisci leggermente i capelli rispetto al tuo colore naturale e fallo anche con le sopracciglia.

Ok ora che conosci le basi possiamo passare alle lezioni di trucco e colore, qui trovi tutti i colori e i make up che si abbinano agli occhi verdi e marroni.

Non penserai che sia finita qui, vero? Qui ti lascio ad una gallery di make up per occhi verdi e marroni mentre qui trovi tante idee trucco per i tuoi occhi.

Alla prossima!