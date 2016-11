Occhi da gatta: adoro gli occhi allungati, quel taglio naturale che personalizza il viso e lo rende magnetico. Sfortunatamente madre natura non ha esaudito i miei desideri e li ho decisamente tondi, perciò per renderli “da gatta” arriva in soccorso Burberry.

Cat lashes è il mascara per una serata speciale, il brand londinese ha studiato e realizzato questo mascara che grazie al rivoluzionario scovolino a clessidra separa le ciglia per un effetto XXL, le volumizza ed apre lo sguardo. Inoltre la punta è a forma conica, appositamente pensata per allungare le ciglia più esterne e sollevarle dalla radice, enfatizzando l’effetto “occhi da gatta”.

Burberry Cat Lashes è disponibile in 3 colori (Jet Black 01, Chestnut brown 02 e Midnight blonde 03). La texture è leggera e permette alle ciglia di rimanere morbide e flessibili per tutta la giornata, senza che si formi alcun grumo.

Per realizzare un make-up che punti sullo sguardo ed il cui risultato siano i tanto agognati occhi da gatta, vi dò alcuni consigli in apparenza scontati ma molto molto utili! Innanzitutto dovete avere una matita (ben appuntita mi raccomando) o un eye liner con cui disegnare una linea nera che partendo dall’angolino interno degli occhi si allunghi fino all’esterno.

Sembra facile disegnarla, ma non lo è, perciò potete aiutarvi tracciando una riga sottile e andando a correggerla con un cotton-fioc finché non sarete soddisfatte del risultato.

A quel punto marcatela portandola allo spessore che preferite. Se la vostra mano non è ferma, o tendete a disegnare la riga all’ingiù, vi suggerisco di aiutarvi con dello scotch carta.

Potete usarlo per dare l’angolazione e seguirne la linea, poi ovviamente ricordatevi di toglierlo