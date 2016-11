Ombretti autunno: i colori più “in” per questa stagione

Basta dare un’occhiata su Internet per accorgersi quali sono gli ombretti autunno che si utilizzeranno quest’anno. Non è difficile capirlo, già la stagione stessa suggerisce i suoi colori.

Quando pensate all’autunno, che colori vi vengono in mente per primi? La risposta è semplice. Il marrone e tutte le sue varie sfumature, l’oro, il verde scuro, il bordeaux, il rame. E se ne potrebbero elencare davvero un’infinità!

Ma basta fare un giro nei vari siti di make up, per rendersi conto di quali sono gli ombretti autunno per quest’anno. Le palette proposte sono davvero tante, e tutte hanno in comune alcuni colori specifici. Colori che sono adatti per questa stagione in cui cadono le foglie, e ci si prepara per l’inverno. Colori caldi e intensi che scaldano i nostri occhi e ci permettono di osare un po’ di più.

Marroni, bronzi, dorati: Questa è la palette di ombretti autunno. I classici colori di una stagione che ci allontana dall’estate, e ci porta sempre di più verso la stagione fredda.

Pronte a scoprire insieme gli ombretti autunno 2016? Ecco le palette che sono uscite da poco in profumeria, e che dovete assolutamente fare vostre!

- Palette 5 Couleurs n° 566 Versailles – Dior (53,50€): Una piccola palette comodissima da portare sempre in borsa. Contiene 5 colori sui toni del marroncino/beige per ricreare look naturali, ma con un tocco gold o silver!

- Colorful 5 Eye Contouring n° 16 Medium – Sephora (19,90€): Anche questa è una palette piccolissima, perfetta da tenere in borsetta. Contiene 5 colori, tutti marroni e champagne, perfetti per dei look da giorno e da sera.

- Complete Eye Palette N° 00 Smokey Brown – Burberry (51,00€): Una palette dai toni abbastanza neutri e pacati, che permettono di realizzare dei make up semplici ma anche intensi.

- Palette 5 Couleurs – n° 03 Coq d’Or – Guerlain (54,90€): Una delle palette più particolari proposte recentemente. Il marrone cioccolato si fonde con l’oro. Colori perfetti per questa stagione!

- Eye Shadow x 9: She’s a Model – Mac (42,00€): 9 ombretti per look uno diverso dall’altro. Non mancano i toni neutri, ma nemmeno i colori. Ci si può divertire davvero con poco!

- Mineralize Eye Shadow x 4: A Glimmer of Gold – Mac (45,00€): 4 ombretti cotti dai toni sia chiari che scuri, perfetti per realizzare tanti look diversi.

- Naked Ultimate Basics – Urban Decay (51,00€): Una palette perfetta per chi ama i toni neutri e opachi. Si può sperimentare davvero tanto con questi ombretti, si possono creare smoky eyes intensi, oppure look giornalieri semplicissimi.

Che ve ne pare di queste proposte che sono state lanciate recentemente in profumeria? Avete trovato la palette con gli ombretti autunno che fa per voi?