Burberry Cat lashes

Halloween è alle porte. E’ tempo di pensare a trucchi e travestimenti!

E per chi non ha voglia dei soliti abiti da strega e da fantasma, ecco che Burberry ha ciò che fa per voi! Basta un tocco di mascara e sarete perfette per la fatidica notte del 31 ottobre.

Il nuovo mascara Cat Lashes è pronto per rendere il vostro look impeccabile. Per le amanti della festa di Halloween – e per coloro che da sempre si dichiarano anti-Halloween – un mascara che renderà le vostre ciglia favolose e il vostro sguardo ammaliante e seducente come quello di un gatto.

Per l’occasione ho indossato una parrucca scura e delle orecchie da gatto. Halloween o anti-Halloween le vostre Cat Lashes non potranno mancare!

E il risultato sarà sicuramente un successo.

Buon anti-Halloween a tutti!