Guida 2.0 per truccare le sopracciglia

La forma ad ala di gabbiano appartiene ufficialmente al passato. Le sopracciglia 2.0 sono effetto bushy, ovvero folte e il più naturale possibile. Come si disegnano? No a linee precise, sì a dei piccoli tratti che riproducono i peletti dell’arco sopraccigliare per evitare di ottenere un risultato troppo finto.

Se con sopracciglia bold avete paura di sembrare Mariangela Fantozzi invece di Cara Delevingne, le tre regole da appuntare nella vostra agenda beauty sono: evitare linee troppo marcate che definiscono in maniera eccessiva il bordo delle sopracciglia, forme troppo decise e nette che le fanno risultare innaturali e colori esageratamente scuri e saturi, che appiattiscono il risultato e tolgono tridimensionalità.



















Gli step da seguire per averle perfette tutto il giorno ed evitare sopracciglia fuori controllo che guardano verso il basso sono:

PETTINARE: la prima cosa da fare è prendere il pettinino, potete usare quello che trovate nelle matite oppure comprarne uno specifico, e pettinare dal basso verso l’alto le sopracciglia.

COLORARE: tracciate la linea che volete seguire con un delineatore in crema che vi servirà per disegnare la giusta forma e creare i bordi da cui non uscire.

INFOLTIRE: quando avete delineato la forma, prendete una matita oppure il pennellino con taglio obliquo del delineatore in crema e infoltite facendo dei piccoli tratti verso l’alto che imitano la forma naturale dei peli. Poi prendete lo scovolo e distribuite il colore pettinando le sopracciglia verso l’alto.

FISSARE: per dare il tocco finale applicate un mascara per sopracciglia che dà volume e fissa. Se qualche peletto esce dall’arcata sopraccigliare non importa, l’effetto sarà ancora meno fake.

DURANTE IL GIORNO: i prodotti salva sopracciglia da tenere sempre con voi sono due: il pennellino con lato scovolo per pettinare le sopracciglia quando a metà giornata ve le ritrovate che guardano verso il basso, e il mascara volumizzante per riempire on-the-go, anche mentre siete in metropolitana.