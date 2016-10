Occhi da gatta per un make up anti-halloween firmato Burberry!

Halloween si avvicina ma tu non hai ancora trovato il travestimento e il trucco adatto? Niente paura! Con il nuovo mascara Burberry cat lashes puoi comunque ottenere un trucco d’effetto puntando sul make-up “occhi da gatta” senza passare inosservata durante una delle serate più horror di tutto l’anno!

Potrai comunque bussare alla porta dei vicini e recitare la famosa domanda: dolcetto o scherzetto? Credo che con il tuo sguardo da gatta riceverai tanti di quei dolcetti che nemmeno ti immagini!

Chiamiamolo pure trucco anti-halloween: ideale per chi non ha voglia e tempo per realizzare make up troppo complicati.

Ho avuto modo di provare questo nuovissimo mascara firmato Burberry e devo dire che me ne sono innamorata.

Caratteristiche: lo scovolino è ideale per raggiungere anche le ciglia agli angoli dell ‘occhio, ha una resa extra black, un forte potere curvante e non appiccica le ciglia! Lo adoro!

Applicazione: applicatelo dal basso all’alto, con leggeri movimenti a zig zag cosicché il prodotto si distribuisca in maniera uniforme.

Ho realizzato il mio trucco “occhi da gatta” puntando tutto sul mascara e mantenendo uno stile nude applicando un ombretto in crema color rosa quarzo. Ho infine realizzato due piccoli puntini al centro della rima inferiore dell’occhio per rendere più misterioso il mio sguardo.

Rafforzate il tutto scegliendo un abito lungo o una tuta attillata magari di colore nero e se qualcuno vi chiederà perché non vi siete travestite, invitatelo a guardarvi negli occhi. Alle volte uno sguardo, soprattutto se a gatta, vale molto più di mille parole!

Buon anti-halloween a tutte gattine!

Un abbraccio virtuale la vostra ChiaraMenteCool!