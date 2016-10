Occhi da gatta con Burberry Cat Lashes

Occhi da gatta, il modo più bello e sensuale per mettere in evidenza il nostro sguardo. Non c’è bisogno di eccessi per avere uno sguardo perfetto, per questo ho scelto di provare il nuovo mascara Burberry Cat Lashes. L’innovativo scovolino a clessidra, realizzato in elastomero, cattura, allunga e separa le ciglia una ad una dalla radice alla punta per uno splendido effetto a ventaglio, un volume estremo e uno sguardo ingrandito.

Ricca, ma allo stesso tempo leggera, la formula dai pigmenti intensi scolpisce le ciglia dalla radice alla punta e conferisce una finitura decisa che dura tutto il giorno. Le ciglia rimangono morbide e flessibili.

È possibile modulare l’intensità del mascara senza sovraccarico di materia.

Le setole corte consentono di ricoprire interamente le ciglia di mascara per ispessirle e volumizzarle. Le setole più lunghe permettono di separare e sottolineare ogni ciglio per un effetto intenso senza grumi. La punta conica consente di allungare le ciglia degli angoli esterni per enfatizzare ancora di più l’effetto occhi di gatto.

La festa di Halloween è in arrivo, non amo travestirmi e per questo punterò tutto sul mio sguardo!

Ecco 3 semplici step per volumizzare le ciglia e realizzare uno sguardo intenso con Burberry Cat Lashes:

1. Tenere lo scovolino in orizzontale. Applicare il mascara dalla radice delle ciglia fino alla punta con un movimento a zigzag.

2. Passare la punta dello scovolino sulle ciglia dell’angolo esterno per tirarle di più verso la coda del sopracciglio.

3. Per volumizzare le ciglia inferiori, tenere lo scovolino in verticale e pettinare le ciglia con la punta verso il basso per un’applicazione facile e precisa.

Per occhi da gatta, completare il tutto con l’applicazione di una linea di eye liner, ed il gioco è fatto!