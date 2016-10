Cat Lashes, il mascara di Burberry per occhi da gatta

Halloween è in arrivo..voi pensate di travestirvi? A un piccolissimo passo dai trenta, penso che forse il momento di mascherarmi sia superato. Ma chi lo dice che per avere “occhi da gatta” bisogna per forza travestirsi? Io ho un segreto…

Si chiama Cat Lashes ed è il nuovo mascara volumizzante di Burberry, e garantisce ciglia allungate e sguardo intenso effetto occhi da gatta.

Cat Lashes di Burberry ha uno scovolino estremamente flessibile poiché realizzato in elastomero, dalla forma a clessidra ideale per separare e allungare le ciglia. Questo scovolino innovativo crea un effetto a ventaglio dal volume estremo, da un angolo all’altro dell’occhio.

L’effetto “occhi da gatta” è enfatizzato ancora di più grazie alla punta conica dello scovolino, che consente di allungare le ciglia degli angoli esterni.

Il mascara ha una formula leggera dai pigmenti intensi, ricca e intensa allo stesso tempo che consente alle ciglia di rimanere morbide e leggere nonostante la sua finitura decisa duri tutto il giorno.

Che ve ne pare? Ad Halloween, altro che maschere e travestimenti: mi basta una passata di Burberry Cat Lashes per avere occhi da gatta sensuali e seducenti!