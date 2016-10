Cat – eye, occhi di gatto è molto più che un make-up. È capace di essere molte cose insieme. Femminile e sensuale grazie alla capacità di allungare l’occhio e rendere profondo lo sguardo. Ma anche grafico, perché basta una linea anche sottile purché decisa. Retrò e contemporaneo nella sua capacità di adattarsi a tantissime situazioni e stili. Sofisticato, perché nello sguardo si nasconde spesso l’anima di una persona.

“ “La bellezza di una donna deve essere vista attraverso i suoi occhi, perché sono la soglia del suo cuore, il posto dove l’amore risiede” – Audrey Hepburn ”

Nero intenso, facile da applicare. Cat Lashes è perfetto per definire lo sguardo, allungare le sopracciglia e completare il più sofisticato dei cat eyes. Per farsi notare non c’è sempre bisogno di esagerare. Burberry da sempre punta a una naturale forma di sofisticatezza. Basta una linea sottile sopra e sotto l’occhio e tanto mascara sulle ciglia da applicare con il morbido pennello sagomato. Non appesantisce l’occhio, si elimina facilmente con un qualsiasi struccante e non sbava. Insomma è perfetto per chi vuole un risultato preciso e curato anche quando si ha poco tempo.

Personalmente mi piace molto la filosofia del brand: non esagerare scegliendo con cura i punti da evidenziare. Il cat – eye look, io lo realizzo così.

Con una matita nera disegno la prima riga sottile partendo da tre quarti dell’occhi, in corrispondenza della parte più esterna della pupilla. Con la stessa matita vado a disegnare la forma allungata tipica di questo makeup immaginando una linea immaginaria tangente, in modo inclinato, alla parte esterna dell’occhio.

Una volta creato il disegno di base, riempio con una matita kajal per un effetto più luminoso, duraturo e a prova di sbavature. Completo con la matita sulla risma inferiore dell’occhio – sempre senza completarlo completamente. Per un effetto più drammatico si può intensificare lo spessore e la definizione. Per finire ho applicato il cat lashes Burberry.

Questo è il make up perfetto per un aperitivo, una serata tra amici e per la notte di Halloween. Per chi non ama i travestimenti esagerati, ma non vuole rinunciare ad essere irresistibile e intrigante.