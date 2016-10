Il cat eye perfetto? Un make-up anti-Halloween con Burberry Cat Lashes

Halloween è alle porte, ma diciamoci la verità: quante volte ci siamo ripromesse di festeggiare mascherandoci, anche solo realizzando un make-up adatto, per poi fare niente di niente?

Perciò l’idea è questa: realizzare un cat eye perfetto (e da urlo) per avere “occhi da gatta” esagerati, anche se non abbiamo intenzione di travestirci.

Si tratta di un trucco molto carico sugli occhi ma con effetto nude su tutto il resto, e quindi di un make-up adatto a tutte, qualunque siano i colori di occhi e incarnato.

Per avere uno sguardo da gatta impeccabile, hai sicuramente bisogno di eyeliner nero e mascara volumizzante.

Per quanto riguarda l’eyeliner, per le meno esperte è consigliato il modello a penna, più facile da usare e non a rischio sbavature. Il più usato resta l’eyeliner in feltro, mentre l’eyeliner in crema, da stendere con il pennellino, è consigliato solo per le più esperte.

Come realizzare un cat eye perfetto: per prima cosa, stendi un velo di ombretto nude. Ora traccia una riga con l’eyeliner partendo dall’angolo interno dell’occhio fino all’angolo esterno. È importante tracciare un unico tratto veloce lungo le ciglia, senza ripensamenti. Traccia una seconda passata per ottenere una riga più spessa.

Ora la parte più difficile, ovvero disegnare le righe esterne, dette anche “punte alate”, in modo simmetrico.

Trucchi e segreti per realizzare un cat eye simmetrico: realizzare un cat eye perfetto e simmetrico è un’utopia per molte, ma con un po’ di pratica e attenzione si può fare tutto. Per esempio, puoi prendere spunto dai segreti di backstage e realizzare un cat look perfetto con lo scotch, oppure aiutarti con un bastoncino o una cannuccia.

Il segreto è non esitare! Traccia una linea continua, cercando di non staccare mai l’eyeliner, se non al momento di tracciare la punta alata. Se proprio non ti senti sicura, traccia una riga leggera con una matita nera, prima di passare l’eyeliner.

Una cosa da non sottovalutare assolutamente è il mascara, fondamentale per dare enfasi allo sguardo.

Il cat eye perfetto con Mascara Burberry Cat Lashes: una volta finito con l’eyeliner, passiamo alle ciglia: devono essere esagerate, lunghe e voluminose. Per l’occasione, ho scelto il mascara Burberry Cat Lashes che, come promette il nome, garantisce ciglia a prova di sguardo da gatta. Perché proprio il mascara Burberry Cat Lashes?

Perché è dotato di uno scovolino a clessidra che apre le ciglia a ventaglio, mentre la punta conica aiuta a lavorare gli angoli esterni, senza lasciare punti scoperti. Infine, la consistenza è molto leggera e il pericolo grumi non è neanche da prendere in considerazione.

