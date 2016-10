Burberry Cat Lashes: occhi di gatto

Si avvicina Halloween ed io quest’anno non riuscirò proprio a festeggiarlo per bene, allora pensiamo al travestimento anti-Halloween per eccellenza: mi trasformo in una gattina e canto con Cristina D’Avena:

“O-o-o-occhi di gatto… O-o-o-o-occhi di gatto…

Ecco ha colpito là, di soppiatto

fuggendo poi con un agile scatto

Occhi di gatto un altro colpo è stato fatto.”

Ora pensiamo a come truccarci… Una soluzione ce l’ho: il nuovo mascara Cat Lashes di Burberry per una trasformazione ad opera d’arte.

Dalla confezione inconfondibile, appena l’ho utilizzato ho notato l’innovativo scovolino a clessidra, realizzato in elastomero che cattura, allunga e separa le ciglia una ad una dalla radice alla punta. Avendo delle ciglia lunghissime avevo bisogno di un mascara che riuscisse a “pettinarle” e il nuovissimo mascara Cat Lashes ha creato sui miei occhi uno splendido ventaglio esaltando così il volume e ingrandendo lo sguardo in quanto le setole corte consentono di ricoprire interamente le ciglia di mascara per ispessirle e volumizzarle mentre le setole più lunghe permettono di separare e sottolineare ogni ciglio per un effetto intenso senza lasciare i grumi. In più vi è la punta conica che consente un allungamento delle ciglia degli angoli esterni per enfatizzare ancora di più l’effetto occhi di gatto. Pensate che il prodotto rimane tutto il giorno perfetto regalando così alle ciglia una morbidezza e una flessibilità senza rivali.

Come usarlo?

1. Tenere lo scovolino in orizzontale.

2.Applicare il mascara dalla radice delle ciglia fino alla punta con un movimento a zigzag.

3. Passare la punta dello scovolino sulle ciglia dell’angolo esterno per tirarle di più verso la coda del sopracciglio.

4. Per dare volume alle ciglia inferiori, tenere lo scovolino in verticale e pettinare le ciglia con la punta verso il basso per un’applicazione facile e precisa.

Ve lo consiglio, è davvero un prodotto buonissimo e perfetto per ogni donna e poi il packaging è davvero bellissimo… Non ci credete? Vedere per credere!

Vi abbraccio.

A presto!