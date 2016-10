Grazie al trucco si possono enfatizzare alcuni tratti del viso o camuffare piccoli difetti: lo stesso vale se si è alla ricerca di qualche trucchetto su come far sembrare più grandi gli occhi. Non servono tanti prodotti ma solo quelli gusti, e questo vale anche per i colori degli ombretti. Vediamo come, step by step.

1. Primer sugli occhi. Una volta stesa la base sul viso, si inizia con il trucco sugli occhi. Il primo step è quello del primer, specifico per quest’area del viso, da picchiettare con i polpastrelli. Con questo prodotto lo sguardo è più luminoso e la pelle è subito più levigata.

2. Ombretti, giochi di chiaroscuro. La base chiara, anche shimmer, si applica con un pennello piatto sulla palpebra mobile facendo attenzione a illuminare anche l’angolo interno dell’occhio. Sono da prediligere i colori chiari quali bianco, burro e champagne per la sera. Queste tonalità neutre si abbinano agli ombretti più scuri, che apportano profondità allo sguardo: sì al viola, al blu navy e al colore passepartout, ovvero il marrone. Con un pennello si preleva il colore preferito e, ad occhi aperti, si applica sulla palpebra mobile con piccoli movimenti circolari. In questo modo siamo certi di non stendere questo ombretto troppo verso l’angolo interno dell’occhio.

3. Una matita chiara può fare la differenza. Per chi è alla ricerca di qualche trucco su come far sembrare più grandi gli occhi, la matita chiara è un must have. Parliamo di quella color burro, da stendere sotto la riga delle sopracciglia per aprire ancora di più lo sguardo ma anche nella rima ciliare inferiore per un effetto “wow”. In quest’area del viso si può stendere anche una matita color avorio, rosata o beige.

4. Definire la forma dell’occhio con la matita scura. L’ultimo step è quello della matita scura. Si distende sia sulla rima ciliare superiore che su quella inferiore ma dalla metà dell’occhio verso l’esterno, sfumando bene con il pennello. Si può usare un eyeliner sulla rima ciliare superiore e creare la codina che allunga l’occhio, a patto che il tratto sia sottile per ingrandire meglio l’occhio. E poi tanto mascara nero.

Per una serata speciale perché non applicare delle le ciglia finte a ciuffetti? Si usano sulla parte esterna degli occhi, che in un attimo risultano subito più grandi.