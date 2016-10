Occhi in primo piano

Era dai tempi di Emily nel film Il Diavolo veste Prada che non vedevamo un ritorno così prepotente dell’ombretto: per l’Autunno/inverno 2016-17 gli occhi saranno infatti i protagonisti assuluti del trucco di stagione.

Il colore è saturo e pieno, da stendere sull’intera palpebra, arcata sopraccigliare inclusa per le più audaci. I metallici lasciano il posto all’effetto wet, i colori tenui a quelli shock.

L’occhio diventa così un’opera d’arte, un’overdose di colore che avvolge chi lo sta guardando.

L’applicazione? Estremamente semplice. La tonalità scelta dovrà essere omogenea per tutto il volume della palpebra mobile. Per facilitare la stesuara optate per un pennellino con cui passare più di una volta l’ombretto, per potenziare l’effetto colore senza correre il rischio di togliere lo strato inferiore. Per chi invece l’effetto lo preferisce eterogeneo potrà aiutarsi con le dita, picchiettando dove preferisce far spiccare di più il trucco.

Nella gallery gli ombretti più belli avvistati in backstage, da studiare e sfoggiare all’istante. E per dire, ogni tanto, bye bye al rossetto sulle labbra.