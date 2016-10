Cosa pretendere dal proprio mascara (e come ottenerlo)

“Non mi trucco, porto solo il mascara“: ormai il make-up per le ciglia è un’abitudine femminile così diffusa e irrinunciabile da non essere considerato più nemmeno trucco. Tranne quando non funziona bene, e allora si scopre l’inganno: le ciglia diventano rigide, si appiccicano, si formano grumi o la texture cola. Essendo il make-up più usato (secondo un sondaggio di Influenster il 35% delle millennials se costretto a usare un solo prodotto make-up sceglie il mascara) la sua formulazione è progredita molto negli ultimi anni: gli scovolini hanno preso forme nuve, le texture sono sempre più trattanti e i materiali sempre più hi-tech.

Oggi comprando un mascara ci sono caratteristiche a cui non si deve più rinunciare:

– Un incurvamento a ventaglio e non diritto.

– Un’asciugatura rapida, in modo che anche se le ciglia più lunghe toccano la pelle non la sporcano.

– Una stesusa senza grumi e semplice, che non richieda mosse da acrobata per arrivare a catturare anche le ciglia più interne e corte.

– Una lunga tenuta che permetta di andare a cena senza dover ritoccare il mascara (da non fare mai!) e senza dover pulire quello che cola.

Per mantenere queste promesse, il mascara Buberry Cat Lashes sfrutta uno scovolino hi-tech di nuova generazione: in elastomero con una forma a clessidra, cattura, allunga e separa le ciglia una a una per creare un perfetto effetto a ventaglio, con ciglia piene e allungate da angolo ad angolo. A fare la differenza nella tenuta e nell’applicazione è invece la formula ricca e intensa ma allo stesso tempo leggera, che solleva e scolpisce le ciglia dalla radice alla punta regalando una finitura decisa, senza grumi e una tenuta che dura tutto il giorno, mentre le ciglia rimangono morbide e flessibili.