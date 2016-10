Adatti a ogni tipo di occasione e a ogni momento della giornata, gli ombretti mat cavalcano l’onda della prossima stagione in tutte le loro nuance. Il grande vantaggio? Rispetto ai colleghi ‘perlati’, sono portabilissimi anche di giorno, senza rischiare di farci apparire troppo vistose o fuori luogo.

Questo genere di ombretto valorizza lo sguardo, soprattutto se applicato in punti focali come la piega dell’occhio o la palpebra inferiore, ed è l’ideale, inoltre, per chi inizia ad avere qualche rughetta. Infatti, l’assenza di pigmenti riflettenti dà profondità all’occhio senza far risaltare le imperfezioni che vorremmo nascondere.

Come si applicano?

Lo step fondamentale è partire da una base per l’occhio, in modo da poter stendere meglio i colori. Picchiettate un eye primer sulla palpebra mobile e aspettate qualche secondo per farlo asciugare. Poi, potete passare alle nuance desiderate, da sfumare bene con il pennellino apposito.

Tra le novità più interessanti sul mercato, a questo proposito, c’è la base uniformante e fissante per ombretto di Diego dalla Palma. Un Primer Occhi che si fonde con la pelle creando un film sottile che non appesantisce. In più, ha una pigmentazione leggera che neutralizza l’eventuale tonalizzazione della palpebra, enfatizzando il risultato ed esaltando il colore dell’ombretto applicato. Ideale come base per qualsiasi tipologia di ombretti, ne facilita anche l’applicazione e ne prolunga la tenuta.

La scelta dei colori è molto importante: fate sempre uno ‘switch’ sul dorso della mano prima di acquistarli, perché talvolta ombretti che sembrano super pigmentati, sulla palpebra rendono pochissimo, soprattutto quelli chiari come il color crema, il ghiaccio, il cipria e affini.

Se avete intenzione di restare fuori all day long, il segreto è ravvivare il look riapplicando un po’ di ombretto ma sempre sfumandolo bene, in modo che non entri nelle pieghette dell’occhio.

Per la sera, potete giocare con sfumature un po’ più intense. Uno dei vantaggi degli ombretti dal finish mat, infatti, è quello di essere modulabili a seconda della quantità di prodotto applicato. Quali scegliere? Sono bellissimi, ad esempio, gli opachi nei toni del viola/borgogna o nelle varianti del nocciola, anche abbinato al blu notte.

Completate con una ripassata di mascara per enfatizzare lo sguardo, e sarete pronte per la vostra serata!