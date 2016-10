Extension ciglia: cosa sono e quando farle

Se c’è una cosa (una sola?) che madre natura non mi ha donato quello è di sicuro lo sguardo da cerbiatta. Non facendo parte di quel gruppo fortunato di donne con ciglia lunghe e folte, devo ricorrere quotidianamente all’uso abbondante del mascara, che, sia chiaro, non disdegno, ma che spesso e volentieri allunga i tempi della mia beauty routine. Per questo motivo da qualche tempo ero incuriosita dalla possibilità di applicare delle extension ciglia in modo da avere occhi più definiti con un effetto naturale.

Dopo aver letto alcune opinioni in giro ho deciso di affidarmi a Treatwell, da parecchi mesi è diventato per me una garanzia; prenotazioni semplici e veloci, tantissimi trattamenti di bellezza per viso, corpo e capelli da scegliere in pochissimi click e in totale sicurezza. Dalla sezione trattamenti viso ho scelto Le Chic Centro Estetico, una deliziosa struttura gestito da tre donne, tre amiche da lungo tempo con la passione per tutto ciò che riguarda il mondo beauty.

Dopo essere stata accolta dallo staff, l’eyelash designer mi ha descritto nei minimi dettagli il lavoro che sarebbe stato effettuato sulle mie ciglia.

Per l’extension ciglia vengono utilizzate solo ciglia di qualità eccellente, si può scegliere tra diversi materiali come resina, seta o visone, e con forme e lunghezze diverse, in base al risultato che si desidera ottenere e alla predisposizione delle ciglia naturali. L’adesione sulle ciglia naturali avviene mediante una speciale colla anallergica che asciuga in fretta e non intacca minimamente occhio e ciglia naturali. Il trattamento viene fatto a occhi chiusi per l’intera durata, comodamente sdraiata su un apposito lettino, immersa in un’atmosfera di totale relax e con musica di sottofondo. Dopo avermi applicato dei patch per dividere le ciglia superiori da quelle inferiori, l’eyelash designer inizia con la tecnica dell’one to one che prevede che su ogni ciglia ne venga applicata una artificiale più lunga e curvata. Con una pinza procede con l’applicazione di un extension su ogni singola ciglia, la durata è di circa 2 ore, dopodichè si applica un fissante per completare il lavoro ed il risultato finale è l’arcata più piena, folta e curva, proprio come quella creata dall’applicazione del mascara.

Affidatevi solo a centri estetici di fiducia e con personale competente. La mia eyelash designer mi ha avvertito su alcuni accorgimenti da seguire per la manutenzione e la durata, che dovrebbe aggirarsi intorno alle 3/4 settimane, delle extension. Innanzitutto evitare di strofinare gli occhi, ad esempio al mattino appena sveglie ( io lo faccio spesso!), cercare di non dormire troppo di lato in modo da evitare piegature strane delle estensioni, evitare struccanti a base oleosa che possono indurre allo scioglimento della colla e, di conseguenza, alla caduta dell’extension, non strofinare il viso con l’asciugamano, ma tamponare delicatamente, pettinare le extension ogni giorno con uno scovolino per ordinarle e dare forma a quelle eventualmente piegate, evitare, naturalmente, l’uso del mascara, se non per le ciglia inferiori.

Sono passati pochi giorni da quando ho effettuato il trattamento e già noto delle differenze importanti; la mattina prepararsi per uscire e notare allo specchio come lo sguardo sia già così valorizzato senza l’uso del mascara è un vero e proprio vantaggio, specie quando sei di fretta. Un trattamento, quello delle extension alle ciglia, che rifarei più volte senza problemi.

