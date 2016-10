6 cose da sapere sulle extention alle ciglia

Ebbene sì, dopo le extension per allungare capigliature corte e rinfrescare il look, l’ultima tendenza sono quelle per le ciglia. Ma vediamole nel dettaglio.

Vorreste avere ciglia lunghissime aumentandone il volume? Questo trend vi permetterà di porre rimedio a tutto questo!

In primis, questa è una procedura molto delicata che ovviamente non si può fare da sole ma serve un esperto molto competente. Il costo è mediamente alto e varia tra gli 80 e i 350 €; per non parlare di un ritocchino di circa 50€.

Si possono applicare seguendo due metodi: uno è quello dell’allungamento in cui si applica a ogni ciglia vera quna finta con l’aggiunta di un’apposita colla. Il secondo, invece, consiste nella tecnica del volume in cui, a ogni ciglia, si aggiunge un ventaglio di più ciglia finte. Potete sceglierlo in base all’effetto che volete ottenere e usarne tante o poche a seconda del grado di infoltimento che desiderate.

Appena terminato quest’operazione, badate bene che, per le prossime 12 ore, non potrete lavarvi il viso, piangere o comunque entrare in contatto con l’acqua. Quindi niente film strappalacrime o nuotata in piscina. I giorni successivi state attente a non usare mai prodotti oleosi. Tutto questo comporterebbe altrimenti lo sciogliersi della colla e la conseguente caduta delle ciglia stesse; della serie tanto lavoro e denaro…per niente!

E’ bene fare un patch test 48 ore prima per vedere un’eventuale reazione allergica o meno alla colla che si andrà ad usare.

Tenete anche presente che il 30% di chi si sottopone all’intervento può riscontrare effetti collaterali come prurito o rossore agli occh o, nei casi più gravi, congiuntivite.

Quando vi truccate, sappiate che il mascara è da evitare sennò, quando poi vi andrete a struccare, porterete via tutto colla e ciglia comprese.

Avete amiche che si sono sottoposte a questo trattamento o magari voi stesse? Raccontatemi la vostra esperienza!

A presto!