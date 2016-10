Sopracciglia perfette tutto il giorno

Niente di peggio che guardarsi allo specchio durante la giornata e scoprirsi con le sopracciglia in disordine. Se sono rivolte verso il basso rendono lo sguardo triste e affaticato, se peccano di eccesso di zelo e fuoriescono dalla loro traettoria lasciano trapelare lo stress. Perché come conferma Priya Sher, esperta di Feng Shui e Face Reader, se gli occhi sono lo specchio dell’anima le sopracciglia sono la cornice del volto. E ciò non le rende solo un dettaglio estetico, ma la manifestazione di una personalità.

Non a caso la vignetta tratta dal libro Make-up e altri disastri, di Elena Triolo illustratrice di Carote e Cannella, sottolinea che quando una donna ha poco tempo per pettinarsi preferisce scegliere le sopracciglia e non i capelli.

Perché averle in ordine è il primo step per farsi valere e far valere la propria opinione.

Tre sono i prodotti ‘hero’ da tenere sempre a portata di mano per non farsi cogliere con sopracciglia fuori controllo.

La linea di prodotti specifica The Brow Studio di Diego Dalla Palma viene in soccorso con la Matita sopracciglia alta precisione resistente all’acqua-lunga tenuta. Usatela per pettinare con il lato scovolo mascara le sopracciglia facendo tocchi leggeri e obliqui. Poi con il lato matita dal colore simile a quello naturale dei propri archi, disegnate piccoli tratti nel verso dei peli naturali per riempire e infoltire. Un effetto più pieno e definito potete ottenerlo pettinando le sopracciglia con il brush sul retro, con movimenti dal basso verso l’alto, facendo attenzione a non far uscire le punte dei peletti oltre l’arcata.

Per fissare le sopracciglia a lungo potete ricorrere a un mascara specifico, come Fissatore volumizzante sopracciglia colorato – con fibre The Brow Studio di Diego Dalla Palma, o trasparente, a seconda se avete bisogno di creare l’illusione ottica di riempire l’arcata sopraccigliare o dare solo più volume. Prima pettinatele nella direzione desiderata, sempre meglio dal basso verso l’alto per aprire lo sguardo, poi delineate l’arcata con lo scovolo. Per intensificare l’effetto volume fate il secondo passaggio con il fissatore trasparente o colorato.

Nel corso della giornata il Pennello professionale duo per sopracciglia The Brow Studio di Diego Dalla Palma sarà la vostra bacchetta magica e vi toglierà da possibili situazioni di imbarazzo. Tiratelo fuori per il ritocco necessario, in modo da avere sempre il controllo dei vostri archi. Il lato scovolo mascara vi aiuterà a direzionarle, il lato pennellino obliquo vi permetterà di eseguire piccoli interventi sul colore, perché riesce a sfumare in modo naturale i tratti creati con la matita sopracciglia, a riempire e a definire.

Solo una raccomandazione: siate realistiche nelle aspettative e scegliete la forma che si addice al vostro viso. Ecco un prospetto per individuare quella ideale…

…per non ritrovarvi a rimpiangere di aver voluto sfoggiare lo stile bushy alla Cara Delevingne.