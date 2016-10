Mascara, i difetti che non vorresti mai sulle tue ciglia

È l’oggetto dei desideri delle Millenials, l’elemento di make-up a cui non rinuncerebbero mai anche con il viso al naturale. Il mascara è femminile e sensuale almeno quanto lo è un bel rossetto rosso. Basta pensare al gesto involontario di aprire leggermente la bocca mentre, davanti allo specchio, si passano e ripassano le ciglia. Per non parlare di come è in grado di aprire lo sguardo, di renderlo intrigante e profondo o di amplificare l’emozione suggerita di chi ride con gli occhi.

E la resa di questa gestualità beauty non può che essere perfetta. Quali sono i beauty drama che non vorremmo mai vedere sulle nostre ciglia? Noi di Glamour ne abbiamo individuati cinque:

1 - Le ciglia appiccicate una con l’altra

2 - I grumi causati da un eccesso di prodotto

3 - Ciglia allungate in modo unidirezionale e non a ventaglio.

4 - Ciglia dalla texture dura e poco flessibile

5 - Il mascara che cola durante il giorno, lasciando un alone nero sotto gli occhi

Questi sono i difetti che in redazione sono capitati più o meno a tutte. Evitabili? Sì. Il segreto sta nello scovolino giusto e high-tech. Come quello del nuovo mascara firmato Buberry Cat Lashes, che regala un accattivante effetto cat eye con ciglia piene e allungate, da angolo a angolo.

Il tutto grazie al pennellino a clessidra, formulato con elastomero, che abbraccia, separa e allunga le ciglia ad una ad una: le setole più corte servono per dare volume, mentre quelle più lunghe per renderle XXL. La punta conica consente di allungare le ciglia degli angoli esterni per enfatizzare ancora di più l’effetto occhi di gatto. Da abbinare a un eyeliner flick.