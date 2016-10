Il tuo glitter quotidiano

/ -































«Glitter colorato, dall’allure glam rock, segno di opulenza quotidiana». È il tocco di luxe, per cocktail party, cene e non necessariamente occasioni speciali, che Wendy Rowe, Make-up Artistic Consultant per Burberry, aggiunge al più semplice dei smoky eyes. «Quello che chiunque può realizzare, il più credibile, usando i polpastrelli per stendere l’ombretto sulla palpebra mobile fino ad arrivare sotto l’arcata sopraccigliare. L’idea viene dal runway look autunno/inverno della maison inglese.

Ovviamente la base fa la differenza e soprattutto, i punti luce accesi nelle zone strategiche del viso, sono il contorno necessario per la pioggia di glitter ai lati dell’occhio.

Su una base realizzata conil fondotinta Cashmere e Sheer Concealer dall’effetto illuminante si interviene con Fresh Glow Pen. E poi si passa agli occhi.

«Blendable Khol nel tono Jet Black, dalla texture cremosa, si usa prima per disegnare in modo non perfetto intorno alla linea delle ciglia, sopra e sotto, per poi sfumare con i polpastrelli. Insistendo soprattutto sotto. Il Cream Eyeshadow in Charcoal colora la palpebra mobile fino all’arcata delle sopracciglia, mentre la Fresh Glow Pen crea la base per il glitter, va messa sotto e lateralmente alla rima cigliare inferiore. Il glitter nero, Shimmer Dust, raccolto con il pennellino si lascia cadere nello stesso punto. Non importa se si crea una piccola cascata, tanto va a connettersi con Shimmer Dust Gold Glitter».

L’effetto lacrime iridescenti alla Pierrot deve essere appena accennato. E piuttosto che sembrare una maschera carnevalesca diventa una elegante estremizzazione del look glow signature di Burberry. Quel twist new dandy che di sera illumina qualsiasi smoky eyes.