Nude look + sguardo felino= nuovo nude

/ -





















Così la vede Burberry, che ha l’abilità di rinnovare il suo nude look signature ogni stagione. Per l’autunno 2016 preparatevi a memorizzare questi 8 step.

Una pelle satinata ma con qualche gioco di luce è la giusta partenza. «Si ottiene usando un correttore luminoso, Sheer Concealer per esempio, come highlighter, ha molto pigmento e una formula idratante che minimizza gli eccessi di blu della zona occhi e crea una base uniforme sotto il fondotinta. Il colore giusto è il n. 3 Rosy Beige», dice Wendy Rowe, Artistic Consultant per Burberry Beauty.

«Cashmere Foundation, dalla consistenza morbida, coprente, long-lasting e con Spf 20 ha una resa soffice, mat e avvolge il viso di un velo satinato. Il ritocco con Fresh Glow Pen, facendo tratti obliqui, sotto la linea delle ciglia, poi lungo i lati del naso e sull’arco di cupido, aggiunge quell’effetto texturizzato che simula i giochi di luce del velluto».

«Effortless Liquid Liner dai pigmenti forti è longlasting va usato per delineare, in modo quasi impercettibile l’attaccatura delle ciglia superiori. Così si arriva al momento di Burberry Cat Lashes, che deroga alle regole classiche del nude e ruba la scena. È un mascara che abbraccia e prende le ciglia, non importa quanto siano lunghe, le copre è le rende spesse per posizionarle a ventaglio. Il risultato è un bedroom cat eyes incorniciato da sopracciglia naturali, ma in evidenza, grazie a Effortless Eyebrow Definer, con cui disegnare tratti nel verso in cui crescono. Le labbra con solo rossetto cremoso e idratante, Burberry Full Kisses Nude Blush, e le guance sottolineate dal fard, Light Glow Earthy Blush, diventano dettagli che aggiungono tridimensionalità extra al viso».