Le sopracciglia più belle del reame

Le sopracciglia hanno un ruolo importantissimo nel make up: incorniciano il viso, dandogli un’impronta decisa. Non tutte le abbiamo folte e spesse come quelle di Cara Delevigne, ma grazie alle nuove tendenze, esistono prodotti specifici con cui ottenere una forma precisa che rende lo sguardo magnetico e seducente. Io amo definire la forma, ma allo stesso tempo cerco sempre di mantenere un effetto naturale. Come riuscirci? Ho stilato una classifica delle mie matite preferite:

Nabla Brow Divine è una matita automatica a lunga tenuta dal tratto sottilissimo. Perfetta per ridisegnare e riempire le sopracciglia con precisione.

Anche NARS Brow Perfector è automatica ed è ideale per creare un look naturale e dare un effetto trendy alle sopracciglia, rendendole uniformi e raffinate.

Per le zone più diradate consiglio Urban Decay Brow Beater. E’ una matita waterproof dotata anche di un pettinino da utilizzare per sfumare il colore e pettinare le sopracciglia prima e dopo l’applicazione.

Marc Jacobs Brow Wow è una matita automatica a lunga tenuta con cui è possibile riempire qualsiasi tipo di sopracciglia con tratti sottili e netti. Anche questa ha uno scovolino all’estremità opposta che la rende comodissima da portare in borsa per ritocchi on-the-go.

YSL Dessin des Sourcils ha una mina perfetta per ridisegnare l’arco sopraccigliare creando le ombre giuste da sfumare con il pettinino.

Cosa manca? Un piccolo segreto pronto per essere svelato: l’olio di ricino. Inumidite ciglia e sopracciglia con acqua di rose, poi con uno scovolino pulito applicate qualche goccia di olio di ricino. Le ciglia diventeranno più lunghe e le sopracciglia più folte, dopo averlo provato non lo lascerete più.