Trucco naturale: come scegliere le palette occhi

Per mesi sono andata alla ricerca della palette perfetta, quella versatile e giusta per ogni occasione che ti permette di trasformare un make up occhi da giorno con toni naturali in uno smokey eyes sfumato e scenografico per la sera.

Non amo gli ombretti nelle singole cialdine, sono una disordinata cronica, cerco quando possibile comodità e praticità. Le palette di ombretti fanno al caso mio: solitamente hanno lo specchio e in unico prodotto ho già una combinazione pronta di colori.

Immagina la mattina, con poco tempo a disposizione e ancora addormentata, dover pensare a quale ombretto scegliere o quale abbinare? Piuttosto esco struccata!

La prima palette che ti consiglio è un vero e proprio must have, un pezzo che non dovrebbe mai mancare nel beauty case di una vera make up addicted. La Naked di Urban Decay si compone di un ampio ventaglio di tonalità, dallo champagne più nude al grigio metallo profondo. E’ senza dubbio la palette che, dal 2010, ha rilanciato il trend del trucco naturale, prima del lancio poco considerato.

E’ versatile, per niente polverosa ed estremamente pigmentata. E’ adatta per creare dei make up classici e raffinati che luminosi e d’effetto grazie alla presenza di nuances dal finish shimmer e metallico.

Sul mercato puoi trovare dupe e imitazioni ma mai nessuna sarà come l’originale!

Se invece cerchi un’alternativa più economica, ti innamorerai delle palette All About di Essence con 8 colori perfettamente abbinati tra loro dai toni più chiari a quelli più scuri con finish opachi, shimmer e metallizzati. Tra le quattro proposte le mie preferite sono la All About ROSES, una palette dai toni rosati, viola e taupe con finiture opache e shimmer e la All About NUDE, dai toni neutri, rosati e marrone con finiture opache e shimmer. Perfetta anche per il trucco naturale occhi verdi.

E voi preferite il trucco naturale o quello più strong?