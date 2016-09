Ciglia finte, quanto ne sai?

Per uno sguardo indimenticabile, le ciglia finte sono l’accessorio di seduzione perfetta. Se scelte con sapienza, non si notano ma apportano profondità e sensualità agli occhi che sembrano subito più grandi e penetranti. Ne esistono di diversi tipi tra le quali scegliere, non solo come accessorio di bellezza ma anche per “correggere”, con un effetto molto naturale, qualche piccolo difetto. Ecco perché è importante cercare quelle con attaccatura trasparente, sarà più difficile individuarle. Provare per credere.

Un modello per ogni esigenza

Grazie alle ciglia finte si riesce a conferire al make up una maggiore intensità. Scegliere bene è fondamentale per non ritrovarsi con un prodotto che non enfatizza la bellezza naturale di ogni donna. Le ciglia finte più comuni sono quelle a striscia che si applicano lungo tutta la rima ciliare superiore e rimpolpano le ciglia naturali. Ne esistono di diverse lunghezze: è consigliabile non prendere quelle eccessivamente lunghe perché sembrano posticce. Altro consiglio è quello di prendere delle ciglia sagomate che possano quindi seguire la forma dell’occhio con naturalezza: hanno peletti più corti nella parte interna e più lunghi sulla parte finale. Nota di merito per le ciglia a ciuffetto, da applicare in punti strategici per uno sguardo naturale molto intrigante.

Piegaciglia e pinzette, duo indispensabile

Per applicare le ciglia finte occorrono alcuni strumenti del mestiere. Le forbicine, se si sono acquistate ciglia da sagomare o “spuntare”. Il piega ciglia, per incurvare bene le ciglia naturali, operazione da fare struccate per non lavorare su ciglia troppo spesse per via dal mascara. Poi si passa alla colla cosmetica: si può applicare nei punti dove si vogliono inserire le ciglia finte, oppure sul dorso della mano dove si andranno a bagnare le ciglia prima dell’applicazione. Quest’ultima operazione si fa con le pinzette, per evitare possibili pasticci.

Effetto wow per occhi magnetici

Da tempo le ciglia finte sono diventare di uso comune. Da un lato c’è il semplice effetto wow dello sguardo: grazie a un’applicazione ben studiata, gli occhi si ravvivano e si aprono. Dall’altro sono ottimi trucchi, anche economici, per correggere piccoli difetti come la palpebra cadente grazie all’immediato effetto lifting. Il consiglio è quello di scegliere le ciglia finte a ciuffetti, da applicate sulla parte esterna dell’occhio per calibrarne la forma naturale e rendere lo sguardo più accattivante.