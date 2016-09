Sopracciglia perfette: come rimediare agli errori della depilazione

Le sopracciglia sono senza dubbio le vere protagoniste del nostro viso. La loro forma, se ben curata e studiata per le nostre caratteristiche, può aiutarci a correggere piccoli difetti e a creare un viso armonico e simmetrico.

Ma cosa fare se ci siamo lasciate prendere un pò troppo la mano da pinzetta e ceretta?

Niente paura a tutto c’è rimedio e soprattutto nel mondo della bellezza le strategie per riparare ai danni sono davvero molte!

Se siete tra le sfortunate che hanno abusato di pinzetta e ceretta (o la vostra estetista è stata un po’ sbadata) date ampio spazio alle matite per sopracciglia che da sempre sono considerate il modo più veloce e semplice per correggere forma, colore e dimensione delle sopracciglia, un vero prodotto must da non sottovalutare.

Tra le nostre preferite le Manga Brows di Neve Cosmetics che contengono due mine di colore diverso da utilizzare in sinergia per garantire sopracciglia definite ma naturali, ed uno scovolino professionale per modellarle alla perfezione.

Ma se siete delle makeup addict meno tradizionali e non avete timore di osare e sperimentare potete affidarvi a pennarelli, pomate specifiche e polveri di ogni tipo.

Se invece siete pratiche e magari dalla mano tremolante affidatevi agli stencil! Moltissimi brand li inseriscono nei loro kit, da brand low cost come Essence al colosso delle sopracciglia Benefit, ma ricordatevi di non stravolgere troppo la vostra forma naturale e che non esiste una regola uguale per tutte!

Giocate, sperimentate ma attenzione perchè la pinzetta non perdona!