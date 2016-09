Tendenze make-up si punta tutto sullo sguardo!

Se creare due linee perfettamente uguali con l’eyeliner è uno dei vostri incubi in fatto di make-up, niente paura: le tendenze beauty per le prossime stagioni vi vengono incontro.

A sfilare sulle passerelle della New York Fashion Week che si è appena conclusa, lo stile infatti parla chiaro: basta con eyeliner e matite ultra-precise, questa volta a farla da padrone sono linee grafiche “scombinate”, fantasiose e decisamente futuristiche.

Questo tipo di trucco per gli occhi, piuttosto vistoso, esige che il resto del make-up sia leggero e poco visibile: l’incarnato deve quindi essere chiaro, luminoso e compatto, in modo da far risaltare ancora di più lo sguardo. Stessa tendenza nude anche per le labbra, che puntano tutto sul naturale.

Sbizzarrirsi con matita, eyeliner o kajal è quindi la vera novità: sì a linee spesse, doppie e irregolari, purchè richiamino l’attenzione.

Niente da temere, comunque, per le amanti del colore: in alternativa al nero si può puntare su ombretti fluo e ciglia in evidenza, per un effetto pop davvero sorprendente.