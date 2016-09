Gli errori da non fare con eyeliner e mascara

Eyliner e mascara sono i due imprescindibili del make-up. Della serie mai più senza, al di là di mode e trend stagionali. Trucco per eccellenza da red carpet che seduce, apre lo sguardo e si presta a mille interpretazioni diverse. Del resto, sono anche i due prodotti a cui la generazione delle Millenials, informatissima in fatto di beauty, non rinuncerebbe mai.

Come destreggiarsi, però, tra linee ultra precise e ciglia perfettamente a ventaglio? Come evitare che una piccola sbavatura rimanga indelebile sulla pelle per il resto della giornata? Abbiamo chiesto ad Andrea Troglio, make-up artist Lancôme, quali sono gli errori da non fare.

EYELINER:

Tracciare la linea lentamente. Si è meno sicuri e quindi si rischia di disegnare una riga a zig-zag, meglio disegnare un tratto in modo deciso.

Non seguire la giusta direzione di applicazione. Ovvero bisogna sempre partire dall’interno dell’occhio, poi andare al centro e poi all’esterno.

Continuare a ripassarlo. Non fatelo perché la formula diventa troppo spessa e non garantisce più la stessa tenuta del prodotto.

Usarlo di punta come fosse un pennarello. L’applicatore va sempre tenuto sdraiato. Per agevolare ancora di più l’applicazione, Lancôme ha creato Grandiôse Liner, un eyeliner dotato di un pivot che permette una curvatura di 35 gradi nell’impugnatura e una destrezza quasi assoluta. Il segreto dei make-up artist è proprio l’ applicatore volutamente incurvato per aumentare la flessibilità e la resa grafica. L’impugnatura del Liner Grandiôse può essere piegata grazie al pivot e usata in due specifiche posizioni: dritta e curva a 35 gradi, in questo modo il pennello raggiunge l’attaccatura delle ciglia più facilmente e con maggiore precisione, dall’angolo interno all’angolo esterno.

Disegnare la virgola con gli occhi chiusi. Per fare dei flick perfettamente simmetrici tratteggiate la linea guardando lo specchio e tenendo gli occhi aperti.

Oltrepassare la linea di chiusura delle sopracciglia. Tenetela, invece, come punto di riferimento.

Tenere la testa dritta. La posizione ottimale è con il mento allo specchio e la testa leggermente inclinata indietro così la palpebra risulta più tirata e il prodotto aderisce meglio.

MASCARA:

Fare l’effetto stantuffo. Ovvero continuare a muovere lo scovolino dentro e fuori dal tubetto. Questo gesto, infatti, fa entrare aria all’interno e la formula si asciuga più velocemente. Se ci sono dei grumi meglio toglierli pulendo il pennellino sul bordo.

Non lavorare le tre zone dell’occhio in successione. Bisogna sempre partire ad incurvare le ciglia dall’apertura dell’occhio, per poi passare alla parte centrale e a quella più esterna.

Non direzionare le ciglia a ventaglio. Non vanno, infatti, lavorate solo in avanti, ma a raggera, a destra e a sinistra. Il mascara Grandiôse Extrême di Lancôme grazie al suo stelo a “collo di cigno” guida la mano e cattura anche le ciglia vicine alle radici lungo la rima cigliare. Inoltre, le setole disposte a coppia alternata, assicurano a ogni passata la separazione delle ciglia e un volume estremo.

Caricare troppo di formula le ciglia inferiori. Se l’occhio non è truccato sulla rima cigliare inferiore, allora procedete solo nell’angolo esterno, mentre se c’è dell’eyeliner o della matita, passate il mascara su tutta le ciglia.

Pulire le macchie sulla pelle immediatamente. Se la formula è ancora fresca si creano dei segni indelebili, meglio aspettare che si indurisca per essere rimossa in tutta velocità.