Dal backstage della NYFW: l’eyeliner bianco

Settembre è il mese delle fashion weeks, e quindi dei nuovi trend che svelano cosa andrà di moda nei mesi a venire. Mentre attendo quelle di Milano e Parigi alle quali parteciperò, osservo da casa l’attuale fw di New York. Uno dei look che mi ha colpito è stato quello proposto dalla Lead Makeup Artist della Nars Cosmetics Uzo, per lo show di Noon by Noor: l’eyeliner bianco. Mesi fa l’avevamo visto su Gigi Hadid e ci era piaciuto un sacco abbinato al classico eyeliner nero, ora invece è stato proposto nella versione essenziale e grafica. Di sicuro effetto, questo look regala un’aria fresca e sveglia, ma bisogna stare attenti agli errori da non fare. Con questo prodotto è facilissimo sporcare le ciglia, e quindi bisogna fare attenzione a non allargarsi troppo e a stendere due passate di mascara per non penalizzare la profondità dello sguardo. Un altro accorgimento è quello di utilizzare una guida per ottenere la coda dell’eyeliner precisissima. L’effetto sbavato sarebbe davvero controproducente. Vi consiglio quindi una carta plastificata, o del semplice scotch. La make up artist Uzo poi, propone di stendere un ombretto marrone chiaro sulla palpebra mobile per rendere l’effetto finale più curato, cercando di ombreggiare leggermente la piega dell’occhio, evitando quindi che la linea bianca risulti troppo d’impatto.

Vi lascio alle foto, sperando di regalarvi qualche idea per il prossimo make up.

Oltre a queste proposte viste in passerella, ecco qualche look d’ispirazione.

La versione su Cara Delavigne mi piace tantissimo: eyeliner bianco nell’angolo interno, e blu sulla rima superiore. Un’alternativa decisamente accattivante.

Ed infine una delle proposte che preferisco: quella su Gigi Hadid. In questo caso l’eyeliner bianco non è il protagonista, ma regala un tocco elegante e fresco, per rendere meno scontata la classica linea nera.