Trucco sposa per occhi marroni magnetici

Occhi in primo piano nel giorno del matrimonio. Il bridal make up deve essere perfetto e impeccabile per molte ore ma soprattutto ha il compito di far risaltare tutta la bellezza dello sguardo di ogni donna emozionata che si avvicina all’altare. Per le spose con gli occhi marroni sono molti i colori tra i quali scegliere per realizzare un bellissimo trucco che enfatizzi la profondità di uno sguardo unico e intenso.

Trucco a prova di flash

È innegabile come il giorno del matrimonio tutti i flash siano per le spose. Il make up deve essere “fotogenico” quindi realizzato per far sì che la sposa sia bellissima e impeccabile in ogni scatto. La base del make up e gli ombretti giocano un ruolo importante per apportare luce al viso. Per realizzare un elegante trucco sposa per occhi marroni la regola generale suggerisce di optare per i colori caldi del nude, del rosa e del pesca da sfumare con il marrone per un intenso smokey eye. Il tutto si correda con eyeliner e mascara nero, rigorosamente waterproof. Per il trucco da sera gli occhi scuri possono essere esaltati anche da scelte più ardite quali il verde scuro, il grigio e il blu abbinati all’ombretto nero. Per un effetto più soft, ma comunque intenso, i colori da prediligere sono quelli dell’oro, del rame e del bronzo sfumati con l’ombretto marrone scuro.

Make up colorato per il giorno del sì

Per un trucco sposa per occhi marroni più eccentrico, ma sempre di grande effetto, si possono scegliere alcune tonalità per conferire un tocco brioso al make up da giorno. Le sfumature più adatte sono quelle del malva, dell’albicocca e del rosa chiaro, particolarmente indicate per gli occhi color nocciola; i colori che richiamano il sole sono un match perfetto per gli occhi castani chiari perché creano intensi punti luce. In entrambi i casi si può utilizzare l’eyeliner come tocco finale.

Cosa manca? Solo il rossetto, a lunga tenuta e mat nelle tonalità del rosa e del malva per il giorno, color ciliegia oppure magenta per la sera.