Trucco di stagione: colore, labbra bold e pelle glowy

Questi, a grandi linee, i macro trend del trucco di stagione, uniti tutti da un fil rouge: mettere al centro della scena non più il trend in se stesso, quanto l’interpretazione da parte della donna, che torna a coprire un ruolo centrale nella definizione del proprio orizzonte beauty.

COLORE

Utilizzato in maniera sperimentale per occhi e labbra, ma anche per zigomi ad alto impatto, come per Kenzo, che riporta in passerella la gioia del colore celebrando gli anni ’80 con un make up tutto virato sui toni del rosso e del fucsia, per labbra viniliche, occhi con eyeshadow fucsia e pesca e arancione sulle tempie e negli angoli esterni degli occhi. Versione “spaziale”, invece, l’interpretazione del color block secondo Path McGrath, che per Maison Margiela sperimenta pigmenti turchese e blu per le labbra giallo e silver per le sopracciglia e blu per gli occhi, a metà strada tra Siouxsie e Ziggy Stardust. Più discreto ma non meno impattante la soluzione di Tom Pecheux per Chanel, che si rifà all’iconico make up artist anni ’80 Way Bandy per ottenere una tonalità di blush a metà tra rosa e pesca. Infine, non si possono trascurare le “urban warriors” di Max Mara con tocchi di colore rosso, grigio, arancione e verde sugli zigomi e le giovani ragazze di Blugirl con macchie arancioni sulle palpebre.

LABBRA BOLD

Deep lips, sembra essere una delle parole d’ordine di stagione, tanto che uno dei must look è quello realizzato da Path McGrath per DKNY, con labbra che la stessa make up artist ha definito: “Hard core and fierce”. «L’idea è quella di fare del rossetto-gioiello», spiegato la make up artist. Che per rendere l’effetto ancor più impattante ha lasciato la base nude, luminosa e pulita, senza alcuna ombreggiatura, prettified ma non in modo evidente: «Penso sia un modo davvero moderno di indossare labbra bold».

NO MAKE UP MAKE UP

Che, dicevamo, non significa assenza di trucco, ma esaltazione della base, della pelle che diventa una sorta di tela perfetta sulla quale andare a operare. Il contouring, certo, è un po’ tramontato e a vincere quetsa stagione è l’effetto glowy, lo strobing e il dewy, ovvero luce, idratazione e sublimazione. Se invece il trucco non deve vedersi, allora Marni e Prada offrono una lezione in tal senso con un make up che punta sulla carnagione luminosa e naturale accompagnata da acconciature altrettanto naturali. Come ottenere simili risultati? Con prodotti sempre più performanti che mirano a eliminare stratificazioni e che contemplano pochi ma decisivi passaggi.