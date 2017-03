Paris Fashion Week: i best look

Le parigine sono da sempre le più chic, perché semplici e all’apparenza prive di make-up sul viso. Per l’Autunno/inverno 2017-18 qualcosa però cambierà: il make-up dallo stile effortless rimarrà il preferito, soprattutto nella zona dell’incarnato, ma sarà più graffiante nei dettagli.

Come gli occhi, carichi di ombretti a tinte strong alla Balmain e Vivienne Westwood, più candy alla Neith Nyer o mono ed effetto rainbow alla Maison Margiela. Le labbra saranno meno in primo piano rispetto alle passate edizioni, ma saranno golosissime: vedere alla voce Giambattista Valli e H&M Studio.

Poi i capelli, leggiadri con un tocco strutturato. Boxer braid per Balmain e Alexis Mabille, ricci day after per Christian Dior, raccolti strutturati per Elie Saab e Rahul Mishra.

Infine le unghie, lunghe e affilate, si devono far notare. Il best lettering va a Kenzo, la texture dell’anno a Manish Arora e il nuovo trend delle mirror nails ad Alexis Mabille.

Nella gallery il best of delle sfilate di Parigi, che chiudono la lunga maratona di Fashion Week.