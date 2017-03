Giorgio Armani Autunno-inverno 2017/18: l’ologramma è il nuovo nero

La collezione per l’Autunno-inverno 2017 di Giorgio Armani è un inno alla giustapposizione del colore, archestrato con sapiente maestria e un pizzico di ironia irreverente. Accostamento che è stato ripreso anche nel make-up, dove gli occhi fanno da protagonisti. Uno smokey eyes leggero, impalpabile come una nuvola, la sostanza di un sogno che si materializza direttamente appena prima della sfilata.

Come ogni stagione Linda Cantello, International make-up artist Giorgio Armani, ha realizzato la collezione Runway, ovvero un look realmente creato nel backstage della sfilata per rispondere ai bisogni della collezione moda. «Per la prima volta la collezione coincide con il lancio di una formula davvero innovativa, un ombretto in gel che scivola facilmente sulla pelle creando una sottile pellicola di colore. Per questa sfilata Giorgio Armani Autunno-inverno, che rappresenta un capolavoro Armaniano nell’accostamento dei colori, era perfetto l’ombretto nero, sfumato con un effetto brillante olografico. Definiti con il nuovo eyeliner vinilico, gli occhi erano il focus del look: l’ologramma è il nuovo nero!».

Black Nuances è il nome della collezione Runway che reinterpreta completamente il nero: da un make-up intenso e grafico nell’angolo interno dell’occhio a un colore che sfuma gradualmente verso la trasparenza. I due prodotti rivoluzionari sono Eye Shadow Gel, un ombretto ad alta concentrazione di pigmenti, una texture in gel elastica, ultra-pigmentata che rivela la ricchezza del colore, e La Lacquered Eye Liner, un eyeliner nero laccato, effetto-bagnato che garantisce massima intensità di colore e brillantezza.

Ecco come replicare il look step-by-step:

BASE: Idratare la pelle con Armani PrimaGlow-On Moisturisng Balm, applicare poi High Precision Retouch nella nuance che meglio corrisponde all’incarnato. Utilizzare Eye & Brow MAESTRO n.02 Wenge Wood per per il contouring e illuminare con Fluid Sheer. (mescolare la nuance n.02 Peach con una goccia della n.06 Blossom).

OCCHI: Utilizzare Eye & Brow Maestro n.02 Wenge Wood per riempire le sopracciglia e allungarle dando una forma dritta. Applicare Smooth Silk Eye Pencil N.04 sottolineando l’angolo interno dell’occhio prima verso l’esterno e poi verso il basso. Delineare l’occhio sotto e sopra e sfumare.

Una volta definita la forma, applicare il nuovo Eye Shadow Gel con un gesto delicato. Stendere poi il Lacquered Liner all’attaccatura delle ciglia, insistendo in particolare sull’angolo esterno dell’occhio. Aggiungere il mascara Eyes To Kill nero sia sulle ciglia superiori sia su quelle inferiori.

LABBRA: le labbra sono multidimensionali con 3 texture e 3 colori. Realizzare la base con Rouge D’Armani N.101 Sand. Applicare poi Lip Maestro N.511 Drama Pink al centro del labbro inferiore. Completare il look con Lip Maestro N.502 Creation al centro della bocca.