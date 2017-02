Make-up estate 2017: look losangelino

Sarà la febbre “La La Land”, ma ora vediamo Los Angeles dappertutto. Anche nel make-up: la prossima estate 2017 sarà infatti dominata dallo stile californiano. Il risultato potremmo chiamarlo “La La Look”: i colori e le luci dei tramonti, dei red carpet e dei club di L.A. si riflettono sul viso per regalargli un’allure da sogno. Come? Tre sono le regole per avere un vibe californiano:

- Pelle sunkissed, leggermente scolpita (mai scura e meno che meno bruciacchiata) dal sole della California, con un finish glow, da creare con blush shimmer e qualche goccia di olio.

- Colori accessi sugli occhi, dal verde al blu, ma anche giallo e soprattutto arancione, che si presta a creare un look monocromatico per occhi, guance e labbra, grande trend di stagione.

- It-Lips: è sulle labbra che il trucco estivo oserà di più, con nuance insolite come il grigio o l’azzurro, ed effetti audaci come le Ombré Lips, che prevede di applicare una nuance leggermente più chiara nella parte interna, regalando maggiore volume alla bocca.

A creare una collezione di rossetti “californiani” ci ha pensato Dior con i nuovi Dior Addict Lacquer Stick. Palm Beach, West Coast, L.A. Pink, Hollywood Red sono solo alcune delle 17 nuance create da Peter Philips, direttore creativo Dior Makeup, ispirandosi a Los Angeles. A rappresentare i nuovi rossetti, dal finish brillante e una grafia morbida e scorrevole, la bellezza molto californiana di Jennifer Lawrence.

In vendita dal 21 marzo, la collezione Dior Addict Lacquer Stick si può provare e acquistare in anteprima nelle profumerie Limoni e La Gardenia e nei rivenditori autorizzati Dior dal 28 febbraio. L’8 marzo invece, il negozio Limoni di Corso Buenos Aires a Milano, dalle 18 alle 20, invita a festeggiare le donne con un cocktail a base del make-up losangelino firmato Dior: durante l’aperitivo, a base di Veuve Clicquot Rosé e finger food a tema, un make-up artist darà infatti la possibilità alle clienti di scoprire i nuovi rossetti con una prova trucco. L’occasione perfetta per salutare l’inverno e cominciare a respirare l’aria della primavera losangelina. Almeno sulle labbra.