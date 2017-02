Oscar: i look più brutti della storia

Prendi Scarlett Johansson, considerata una creatura tra le star più sexy. A guardare il look sfoggiato sul red carpet degli Oscar nel 2005 qualche dubbio viene: qeul raccolto con ricciolini sulla fronte e fermaglietti con cristalli… no! Così come diciamo no a Jennifer Lopez e al suo bob cofanato del 2006, con un plus di terra sul volto. Ecco, cadute di stile che fanno pensare al ruolo di truccatori e parrucchieri: possibile che le abbiano fatte uscire di casa così?

E che dire di alcuni, discutibilissimi raccolti: la signora del cinema, ad esempio, Meryl Streep ne ha sfoggiati un paio davvero dimenticabili per non parlare dello chignon a banana di Charlize Theron e di quello dalla forma non pervenuta di Emma Thompson. O quello a ananas di Salma Hayek e alcuni, a candelabro, di Nicole Kidman. Passino le chiome sempre spettinate di Helena Bonham-Carter, divenute quasi una cifra di stile ma non per questo apprezzabili, ma che dire dello stile Morticia Addams di Angelina Jolie o di quello stile Charlot con tanto di bombetta di Diane Keaton nel 2004? In tema di cappelli, non se ne intendono molto nemmeno Cher e Barbra Streisand, per opposti motivi: troppo scenografico l’uno quanto daily l’altro.

Ci sono poi le star alle prese con make up improponibili: prendi sempre Jennifer Lopez a inizio carriera, con terra e ombretto metal o il fard e rossetto di Cate Blanchett, troppo di tutto. C’è infine chi sbaglia colore di capelli: Julia Roberts e Keira Knightley, ad esempio con chioma castano ramato… avremmo davvero voluto non vederle!

In attesa di scoprire i look del 2017, facciamo un ripasso delle nomination di quest’anno e guardiamo invece i look più belli di sempre, sempre in tema Oscar.