Narciso Rodriguez: il make-up più sexy si tinge di rosa

A me gli occhi. Ma anche le gote e le labbra, purché della stessa gradazione cromatica.

Il make-up di Narciso Rodriguez presentato a New York per la Fall Winter 2017/18 gioca tutto con le sfumature del rosa. L’effetto Lolita è accentuato dal contrasto tra le guance con tinte di blush pink più acceso e il viso super glowy e shiny.

«Ho scelto di usare l’ombretto sopra e sotto la palpebra per creare punti luce che regalassero uno sguardo più profondo e seducente», spiega in backstage Dick Page, direttore artistico di Shiseido Makeup che ha realizzato i look della sfilata. «Ho usato sempre le stesse 4 nuance chiave di Paperlight Creme Eye, evitando accuratamente il mascara. Non sono un grande fan. La base per me è importantissima: deve essere luminosissima, rendere il viso radioso e garantire il contrasto con il colore».

In passerella è il gioco degli opposti: l’eleganza minimal degli abiti impeccabili di Rodriguez da una parte, il make-up che lascia trapelare le emozioni, una seduzione da pretty young girl dall’altra.

Un trucco emo ma minimal chic, quello di Narciso Rodriguez, che mette in primo piano la pelle. Skin is in. Anche in passerella: tra abiti cut-out e tessuti in crêpe di seta vedo-non vedo.

Un look perfetto per un primo appuntamento: classy ma seducente, dalla testa ai piedi.