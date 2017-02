Nel make up il trend è fusion

Avere un trucco che c’è, che corregge, che sublima la pelle, ma che non si sente è da sempre in cima ai desideri delle donne. Un trucco talmente leggero da non sembrare di averlo, ultra sottile, ma performante.

È questa una tendenza di leggerezza e fusion che non appartiene solo al make up, ma che si sta facendo spazio anche in altri ambiti, dal food al design: contaminazioni di stili, di gusti e di forme, ma sempre riletti in chiave light e di facile utilizzo o fruizione. Avete presente i sempre più numerosi menù di cibi leggeri ma super nutrienti oppure gli arredi ultra light ed essenziali ma super funzionali. Ecco, proprio quelli.

Lo stesso succede nel make up: fondotinta che si fondono con la pelle, ma anche ombretti e rossetti che eliminano il loro spessore più cremoso per lasciare spazio solo al colore, ultra sottile.

Tra queste nuove formule di make up ci sono quelle brevettate dai laboratori di Giorgio Armani Beauty.

Primo fra tutti il fondotinta Maestro Fusion Makeup di Giorgio Armani Beauty . È il primo fondotinta in gocce, ultra leggero, ma super performante. Dura tutto il giorno senza necessità di ritocchi. È il segreto per un vero make-up naturale, perché copre le imperfezioni senza creare l’effetto maschera. Si applica con i polpastrelli. Ha una finitura opaca, ma rende la pelle luminosa.

L’innovazione della formula sta nella sua texture, leggera e liquida come acqua. Contiene pigmenti e oli secchi che lasciano la pelle fresca, idratata e non unta. Una scoperta brevettata come Fusion Technology. Il talco, responsabile dell’effetto maschera dei fondotinta tradizionali, è stato eliminato e tra i cinque oli che lo compongono, quello estratto dai fior di loto, anti-ossidante, è il più idratante e si fissa sulla pelle, a lungo, senza seccarla, evitando l’antiestetico effetto dell’accumulo di prodotto nelle rughe della pelle.La miscela di olio e pigmenti, infine, è la magia che favorisce l’amalgamarsi del colore alla pelle, con un finish naturale e trasparente.

Ad utilizzare la tecnologia Fusion è anche Lip Magnet, il rossetto liquido di Giorgio Armani Beauty che si lega alla pelle con un effetto calamita a lunga durata, senza spostamenti. Steso sulle labbra offre una concentrazione del colore massima a effetto mat, nella più sottile delle texture, mentre si fonde perfettamente con la pelle.

Ma come funziona esattamente? Qual è il segreto della formula?

È la prima emulsione inversa in un rossetto liquido: acqua, olii pregiati e pigmenti contenuti in un’emulsione inversa. Grazie al fenomeno ‘acqua in olio’ dell’emulsione inversa, l’acqua contenuta nella formula evapora gradualmente una volta applicato il rossetto. Questo permette agli olii e ai pigmenti di fondersi, lasciando posto a un velo di colore altamente concentrato. Il polimero di silicone ‘Fusion’ fa da legante tra gli olii nutrienti e i pigmenti della formula….effetto calamita, appunto.