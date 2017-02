I 40 anni della disco

Sfoglia gallery{{imageCount}} immagini / -



































































Anni ’70. Non solo Studio 54, CBGB, la New York underground, la Factory di Andy Warhol, gli abiti fascianti di Halston e Diane Von Furstenberg e i party animati da Bianca Jagger, Jerry Hall, Donna Summer ma anche La Febbre del Sabato Sera, i Bee Gees, la Motown e la musica disco. Un mondo convulso fatto di luccichii e glitter ma anche di tante ombre che poi la clemenza del tempo ha diluito in un’aura di divertimento sfrenato ed edonismo, portati poi all’esasperazione nel decennio successivo.

E il 1977 segna una sorta di climax di quel periodo, poiché scoppiano due dei fenomeni che daranno l’impronta agli anni ’70: esce nei cinema il film La Febbre del Sabato Sera e apre lo Studio 54, il tempio della disco dove tutto accadeva e se non ci mettevi piedi eri nessuno. Il posto in cui Bianca Jagger entrò su un cavallo bianco per festeggiare il suo compleanno e dove le modelle di quegli anni, tra le quali una giovanissima Jerry Hall, erano di casa più che sulle passerelle. Il posto, insomma, che fissò l’estetica glam fatta di abiti second skin in lurex, oro e argento e preferibilmente dello stilista Halston, di make up glitterati e di smokey eyes smudged, di labbra viniliche e corpi magrissimi e abbronzati, luccicanti di polveri metalliche e di oli iridescenti. Il film, invece, oltre a lanciare John Travolta nell’Olimpo delle celebrities, fece scoppiare la “Tony Manero mania”: tutti volevano ballare come il protagonista della Febbre del Sabato Sera sulle note della musica dei Bee Gees, indossare il completo bianco con camicia nera a zampa ed essere, almeno per una volta, il re della notte.

Che è rimasto di tutto questo? Un compleanno importante e la voglia di divertirsi a indossare i vestiti succinti delle modelle di allora, il trucco pesante e la chioma afro-chic di Donna Summer e la nostalgia per un momento in cui tutto era possibile, anche entrare in discoteca su un cavallo bianco!

Nella gallery, alcuni look visti sulle passerelle PE 2017, facili da replicare