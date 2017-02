New York Fashion Week: i best look

Si è appena conclusa la New York Fashion Week, dove i designer hanno presentato le loro creazioni per l’Autunno/inverno 2017-18. Se i look si fanno sempre più edgy, spesso e volentieri con proteste anti-Trump o con inni al Girl Power, ecco che i makeover si fanno più sofisticati. E anche colorati.

Quasi a voler gridare al mondo che la bellezza salverà (davvero) il mondo.

Ancora una volta gli occhi la fanno da protagonisti: ombretto in contrasto a un eyeliner che tanto ricorda l’arcobaleno per Oscar de la Renta, winged eyes effetto metal per Brandon Maxwell e Jil Stuart e grafismi super tecnici per Prabal Gurung e CG by Chris Gelinas. E la novità, che lascia un po’ sorpresi, è che le labbra si vestiranno di nude, con qualche guizzo di rosso.

Nell’hair-department, invece, spiccano i raccolti: a fiocco come da Ryan Roche, laterale per Adam Selman e dallo styling semplicissimo, impreziosito però da un maxi fiocco in velluto, alla Tory Burch. Per le amanti dei capelli sciolti il trend più hot è il boccolo day after, super sexy secondo Alexander Wang e dall’allure più borghese per Tanya Taylor.

Il verbo “osare” i newyorkesi lo usano solo per descrivere le unghie, dai colori pieni e imbellite da catene-gioiello per Philipp Plein e Baja East, tartarugate per The Blonds e bling-bling per Libertine.

Nella gallery i nostri 20 colpi di fulmine, da imitare anche subito.