Bafta 2017: i look più belli

Una raggiante Kate Middleton, accompagnata da suo marito, il principe William, ha incantato il red carpet della 70ᵃ edizione dei British Academy Film Awards, gli oscar britannici che si sono tenuti nella cornice del Royal Albert Hall di Londra. Lei, splendida in un abito griffato Alexander McQueen, ha optato per un eyeliner a virgola, accompagnato da un incarnato flawless e un raccolto vaporoso.

Ma la duchessa di Cambridge non è stata l’unica a rendere memorabile questo tappeto rosso. Emma Stone, vincitrice nella categoria Miglior Attrice Protagonista per il film La La Land - che si è portato a casa 5 premi – ha brillato in un abito Chanel Haute Couture, reso ancora più bling-bling da bagliori glitterati intorno agli occhi.

Emily Blunt, Nicole Kidman e Meryl Streep hanno optato per un makeover semplice, per non appesantire i look già particolari di loro, mentre Amy Adams e Penelope Cruz hanno scelto gli ombretti nei toni del bronzo, per rendere i loro sguardi seducenti.

Ecco, nella gallery, tutti i look delle più belle ai Bafta 2017. In attesa degli imminenti Oscar, che si terranno il prossimo 26 febbraio.