14 idee di make up per festeggiare San Valentino

Il 14 febbraio è San Valentino, festa degli innamorati. In attesa dell’invito a cena ufficiale, ecco 14 idee di make up copiate dalle celeb per far capitolare definitivamente il vostro uomo.

Di idee ce ne sono tante, dal look più romantico in toni tenui a quello più sexy e aggressivo con rossetto rosso e eyeliner. Puntate su occhi e labbra a seconda di come vi sentite più a vostro agio, perché una cosa è certa, per la notte più romantica dell’anno la prima regola è sentirsi a proprio agio, anche nel make up.

Altra regola, meglio meno make up, che troppo. Esagerare non va mai bene, soprattutto quando si tratta di conquistare un uomo. Per tutti gli altri dettagli, guardate e ispiratevi al look delle celebs su nella gallery! E non sbaglierete!