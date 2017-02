Lady Gaga al Super Bowl: spettacolare anche nel make-up

L’ispirazione del look di Lady Gaga al 51esimo Super Bowl? Semplicemente Gaga. Lo ha descritto così la sua creatrice, Sarah Nicole Tanno, make-up artist per Marc Jacobs Beauty. E in effetti, da quando è uscito il suo ultimo album “Joanne”, ci eravamo abituati a vedere una Gaga low profile, con make-up minimal e ordinari. Fino a ieri sera, al Super Bowl, dove nei canonici 15 minuti di esibizione ha stupito mostrando tutta la sua quintessenza. Eccentrica, spettacolare.

Occhi shimmer tinti di viola, eyeliner nero allungatissimo verso l’esterno, ciglia extra extra long e labbra laccate di un rosso mela suggellato da un gloss fucsia.

Ma il vero colpo di scena è stato il cambio di trucco a metà dell’half time show. Una maschera tempestata di cristalli con effetto cat eye che nel giro di pochi secondi è scomparsa durante la performance, mentre noi eravamo distratti dalle luci e dalle note della sua musica. Da “Telephone” (senza Beyoncé) e “Born This Way”, a “Just Dance” fino a “Million Reasons”.

Sarah Tanno si è ispirata ai look più iconici della carriera di Lady Gaga e li ha trasformati in qualcosa di nuovo, senza tempo e senza eguali. Ci è riuscita, realizzando un make-up suggestivo ed eccessivo il giusto per essere semplicemente Gaga.