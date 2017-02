Yellow bello!

Per i Minions il giallo è il nuovo nero. E gli adorabili animaletti ghiotti di banane avevano ragione: il trend Primavera/estate 2017 più caldo di stagione è proprio lui, il giallo, un colore solare quanto eclettico che sta bene con tutte le carnagioni.

Lo avevamo già avvistato sui red carpet più patinati, e oggi torna alla ribalta più che mai grazie al vestito diventato un cult tra le favole della Disney: l’abito di Belle, alias Emma Watson, nell’attesissimo reboot cinematografico de La Bella e la Bestia, nelle sale italiane dal 16 marzo 2017.

Anche nel make-up il giallo è una certezza: va portato con disinvoltura su palpebre, sopracciglia e unghie. A lanciare il trend sono state le griffe durante le sfilate Primavera/estate 2017, da Gucci a Haider Ackermann, da Byblos a Moschino. Il perché è semplice: questo colore dona una sferzata di energia, e sta bene sulle pelli chiarissime quanto sugli incarnati più olivastri e sulla tintarella estiva. Da provare abbinato al rosa pastello, alle nuance pesca, al blu jeans e al nero.

Anche nel guardaroba sbizzarritevi. Nella gallery qui sotto i momenti più iconici del giallo, dall’abito di Beyoncé per il lancio del suo album Lemonade alla tuta super rock di Uma Thurman, alias Beatrix Kiddo, in Kill Bill. Because Yellow is Bello!