Il make-up per le “pallide”

Chi ha la carnagione chiara o chiarissima, spesso è convinta di essere meno avvantaggiata rispetto a chi ha un incarnato olivastro. Sbagliato. Perché questo tono lunare, spesso rosato, ha un ottimo potenziale per star bene con tutti i colori, con cui giocare nel guardaroba. Ce lo ha dimostrato Emma Stone nel film cult del momento La La Land, dove spazia dal giallo al melanzana, dal verde smeraldo al blu elettrico, dal rosso fuoco al rosa antico.

Ma nel beauty case, per chi ha una pelle diafana, le regole esistono. Sono poche ma importanti, per non svantaggiare l’incarnato.

Le rosse, per esempio, hanno un sottotono rosato. La stessa Emma Stone o la ex desperate housewife Marcia Cross lo dimostrano: la pelle di porcellana, magari con le lentiggini e gli occhi chiari, sta benissimo con un make-up preciso. Rossetto o nude o rosso, tanto mascara nero e un blush color pesca. Tutto da accennare appena, per non coprire la base già perfetta di suo.

Le bionde, invece, devono stare attente al colore degli occhi. Chi li ha chiari, come Nicole Kidman, può giocare con rossetti nude e anche fucsia (effetto Barbie), chi invece ha gli occhi castani, come Gwen Stefani, deve prediligere un colore più pesca perché addolcisce i tratti del viso. Uno sgarro alla regola molto glam? Usare l’ombretto nello stesso colore degli occhi.

Le castane, infine, hanno gli occhi più in primo piano proprio per il distacco capelli-pelle diafana. Prendiamo Dita Von Teese; lei sta benissimo con un tocco di nero sugli occhi e labbra scarlatte. Anche Rooney Mara conferma questa teoria, anche se rende più romantico il look con un velo di blush rosa, da prediligere rigorosamente freddo.

Regola generale per scegliere il fondotinta: guardare il colore delle vene sul polso. Se sono blu vuol dire che il sottotono è naturale, se sono violacee il sottotono sarà freddo e bisognerà scegliere un fondotinta rosato, mentre se sono verdi il sottotono è caldo, e bisogna enfatizzarlo con prodotti più dorati.

Qualche dubbio? Guardate le celeb nella gallery, e lasciatevi ispirare dai loro look. Come loro, brillerete. Al chiaro di luna.