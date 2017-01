Make-up, orange is the new black

Orange is the new black. E quando lo diciamo non ci riferiamo ai numerosi meme sui capelli e sull’abbronzatura fake del nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Anche se, a dirla tutta, il blorange, già sfoggiato da Katy Perry, con radici bionde e lunghezze ginger sembra dettare tendenza.

Una cosa è certa: il colore di questa primavera è l’arancione. Da applicare sulle unghie e sulle labbra. Fresco, vitaminico, funziona come un booster di energia e dà al make-up un tono vibrante.

Come portarlo? Con rossetti mat per un effetto color block e finish di velluto come lo propone Versus, iper glossy per labbra ultra wet come Kenzo o solo al centro del labbro superiore come lo abbiamo visto sulla passerella di Blugirl.

Lo stile più nuovo e più cool? L’effetto gradient lips. Ovvero, il colore si applica in modo più intenso al centro della bocca e si sfuma sui contorni per ottenere una forma più arrotondata da bambola. Come piace alle ragazze coreane, e infatti il trend arriva proprio da lì.

Sulle unghie via libera al tangerine brillante. Charlotte Olympia lo declina in versione reverse french manicure e la ricrescita non è più un problema.