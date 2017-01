Make-up, i colori da non abbinare

Yves Saint Laurent ci ha insegnato che il colore non ha regole. Anche gli accostamenti di ombretti più inediti se fatti con armonia rappresentano un’esplosività perfetta. Il cosiddetto “Color clash”, uno stile d’effetto in cui l’abbinamento cromatico di giallo e viola, fucsia e arancione, viola e rosso dà origine a un make-up all’avanguardia, pittorico, vibrante.

«Che si tratti di abbinamenti ton sur ton o a contrasto, l’importante è la ricerca dell’armonia, il risultato non deve stonare agli occhi di chi lo guarda», afferma Valter Gazzano, National Make-Up Artist Yves Saint Laurent.

Non esistono colori che stanno male insieme, ma tonalità e texture. Giocare con mix&match non convenzionali è il segreto per accendere il viso, e se nell’universo YSL tutto è concesso, ci sono però delle regole da seguire. O meglio, degli errori da non fare. Ecco i consigli dell’esperto:

OMBRETTO + ROSSETTO:

- Con un ombretto sui toni del marrone è da evitare il rossetto rosa baby perché troppo freddo rispetto ai toni caldi degli occhi; e no a rossetti scuri come burgundy perché si rischia di incupire troppo il look. Così come no al rossetto marrone perché un trucco monocromatico occhi-labbra toglie luminosità al viso.

- Con un ombretto sulle tonalità del verde sono sconsigliati tutti i rossi con all’interno una punta di arancio perché appesantiscono e rendono il trucco eccessivamente evidente. No anche al rossetto marrone perché tende a spegnere lo sguardo.

- Con i blu, no al rosso deciso perché un look troppo colorato invecchia i lineamenti. No a labbra con base marrone e no all‘arancio per non strafare nel contrasto.

- Su uno smokey eye sui toni del viola è meglio evitare rossetti scuri o troppo chiari come nude o beige, meglio optare per labbra completamente naturali.

- Con il nero, sulle labbra tutto è concesso.

PER IL TRUCCO DA GIORNO:

- No al contrasto eccessivo e poco armonioso degli ombretti come marrone + viola.

- No a viola + arancione.

- No ad azzurro + oro. Perfetto se si vuole creare un trucco scenografico, ma l’attenzione sul colore mette nettamente in secondo piano la forma dell’occhio.

PER IL TRUCCO DA SERA:

- No ai colori pastello, troppo pallidi per la sera.

- No a colori simili come intensità perché creano un effetto indefinito e poco d’impatto sugli occhi.

- No all’abbinamento di colori chiari simili. Quindi, evitate per esempio rosa + viola, e optate per rosa chiaro + viola scuro.

LA REGOLA DELLA TEXTURE:

Se si abbinano due colori a contrasto, è meglio accostare due texture diverse. Mettere, per esempio, rosa madreperla e viola madreperla, risulta eccessivo. L’armonia si ottiene con opaco + madreperlato o opaco + satinato.

LA REGOLA DELLO SMOKE EYE:

Sopra lo smoke eye nero non va mai sfumato il bianco, l’oro e i colori pastelli.