People Choice Awards 2017: i look da copiare

Il Microsoft Theatre di Los Angeles ha ospitato i People Choice Awards, i premi assegnati dal pubblico alle star di cinema, tv e musica, e il red carpet è stata una vera e propria sorpresa in fatto di make-up e capelli.

La più bella? Senza dubbio Jennifer Lopez, con una coda alta liscia con elastico a vista e i baby hair che le coprivano le orecchie.

Anche il make-up bronze di Blake Lively ci ha conquistate. La neomamma ha sfoggiato un viso luminoso e iridescente con sfumature sui toni caldi della terra sugli occhi. Premiata come miglior attrice per il suo ruolo nel film drammatico The Shallow, durante lo speech non ha potuto non citare il marito Ryan Raynolds: «Ringrazio mio marito – ha detto – lui è tutto per me». E poi scherzando ha aggiunto: «Non potete averlo, è mio!».

Labbra di velluto scurissime per Ruby Rose, piene e monocromatiche che le donavano un’allure intensa, di tendenza l’eyeliner bianco di Gwen Stefani mentre sulle unghie ha vinto lo smalto nero, sfoggiato tra le altre anche da Sarah Jessica Parker.

Se non riuscite a trovare il giusto tono di biondo per balayage e bronde, lasciatevi ispirare dalla gallery.