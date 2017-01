Il ritorno degli ‘80

“Gli anni ’80 sono tornati!”. Periodicamente sentiamo ripetere o leggiamo questa frase e la primavera 2017 ci riserva, tra le altre cose beauty, anche questo: il ritorno dell’eccesso targato ’80. Dai capelli iper-voluminosi, stile afro, frisé, cotonati al trucco, con un tripudio di colori e soluzioni stravaganti, questa stagione hair stylist e make up artist si dono divertiti a scomporre e ricomporre i codici estetici che resero leggendario quel decennio. Ecco allora Path McGrath disegnare lo sguardo della modelle di Louis Vuitton, con un trucco cat eye e full color, Tom Pecheux evidenziare gli zigomi delle Chanel girls con blush rosa fluo e Lynsey Alexander che ha fatto altrettanto, con maggiore enfasi, per Kenzo.

«I capelli erano eccessivi, non solo nelle dimensioni, ma nella loro importanza negli anni ’80”, dice l’hair stylist Guido Palau alla rivista Allure. “È stato un momento in cui la gente mostrava l’appartenenza a un gruppo o a un credo portando i capelli in un certo modo». Prepariamoci, dunque, se non a indossare, almeno e non stupirci alla vista di creste, ciuffi cotonati, volumi creati dal frisé e dal crespo.