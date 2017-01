L’Incantevole Creamy, copia il look

Alzi la mano chi non ha mai voluto avere i suoi capelli lilla. O i suoi poteri magici che le permettevano di passare da bambina di 10 anni ad adolescente. Lei è Yu Morisawa/Creamy Mami, meglio conosciuta come la protagonista del cartone animato L’Icantevole Creamy, popolarissimo in Italia negli anni Ottanta.

All’epoca la serie tv venne trasmessa nel 1985, e dal prossimo mercoledì 18 gennaio i trentenni (e non solo) potranno rifare colazione con lei, su Italia 1 alle ore alle 7,15 del mattino, per 52 episodi.

Chi invece ama osare un po’ di più, può anche copiare il suo look.

La formula magica? Iniziate cantando davanti allo specchio la sua canzoncina diventata un cult pampulu-pimpulu-parim-pampum, pimpulu-pampulu-parim-pampum, e munitevi di un beauty case incantato. Ombretti verdi, hair chalk color lilla, gloss delicati e un po’ di blush saranno i vostri alleati. Per avere come Creamy l’argento vivo addosso.