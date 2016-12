Il make-up in stile Studio 54

Vi facciamo qualche esempio: Jerry Hall, Debbie Harry e Diana Ross. Loro erano le regine del dance floor a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 quando, nel 1977 apriva la leggendaria discoteca Studio 54 tra la Settima e l’Ottava Avenue di New York. Con il 2017 il club festeggerà il suo quarantesimo anniversario, proprio perché ispirazione per trendsetter e fashionsite con gli scatti diventati celebri nel corso degli anni Ottanta.

Oltre a minidress iridescenti o in paillettes, tacchi vertiginosi, cofane couture e accessori vistosi copiate, per la notte di Capodanno, il make-up delle regine indiscusse della pista da ballo: glitter e ombretti carichi di colore sugli occhi, labbra rosso fuoco, polveri iridescenti sugli zigomi e smalti glitterati sulle unghie.

Perché, come cantavano gli Abba… you are the dancing queen.