Il make-up da Capodanno in montagna o in città

Tra la neve o tra i fuochi d’artificio cittadini non dimenticate che per la festa di fine anno sentirsi al massimo farà iniziare con un boost di energia il 2017. Quale location avete scelto per salutare il 2016?

LA MONTAGNA

«Non importa cosa indosserete il viso truccatelo nei toni nude creando una base che dia perfezione alla pelle con Teint Idole Ultra Cushion Foundation di Lancôme e accentuate i punti luce con un illuminante, Cushion Highlighter farà il lavoro per voi», dice Agostina De Angelis National Make-Up Artist Lancôme. «Un blush applicato sotto lo zigomo in una tonalità pesca, come Blush Cushion Subtil n.025 Sorbet Grenadine, riscalderà il viso ancor di più del camino».

«Usate i colori della Palette De Revês della Holiday Collection 2016 per ombreggiare lo sguardo e delineate la palpebra superiore con Grandiôse Liner, dopo di tutto è festa anche tra la neve. Sotto usate Le Duo Khôl. Finite con un tocco di mascara Grandiôse Extrême, un rossetto nude, L’Absolu Ruge Beige Mirage n.250 e ritoccate con un lucido, Juicy Shaker al centro della bocca le mantiene idratate tutta la notte».

LA CITTÀ

«Un look più carico con occhi fumosi nei toni caldi del marrone, Les Petits Trésors Hotel Particulier, è perfetto. Lavorate sempre su una base viso impeccabile e splendente realizzata con fondotinta e illuminante. Questo applicatelo sotto gli occhi, lungo il naso evitando la punta per non farlo sembrare più grande, sull’arco di cupido e sotto il mento, non troppo per non allungarlo. Lasciate il centro palpebra più luminoso, tingendolo di Les Petits Trésors Rose Satin per ricreare l’effetto della neve che riflette la luce. Il Duo Khôl nella stessa tonalità dell’ombretto marrone lo utilizzate per ricalcare il contorno degli occhi e accendete le labbra con un rossetto L’Absolu Rouge n. 367 Bouquet Final». Una donna è sempre pretty in pink».